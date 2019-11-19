Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

Посол поставила в пример страны, где разумно ограничили и урегулировали скупку земель иностранцами.

"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять. Но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - сказала Фельдгузен.

Также она отметила, что появление рынка земли даст толчок экономике.

Ранее "Страна" цитировала заявление уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, что россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения в Украине.

Мы также писали, что Надежда Савченко подала Зеленскому петицию о запрете продажи земли.