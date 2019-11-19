В социальных сетях активно осбуждают конфликт Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Президент обвинил Тимошенко в попытке "договорняка", а та в ответ намекнула ему на судьбу предыдущих украинских президентов.

"Страна" собрала отзывы на этот баттл, суть которого можно прочитать в материале "Можно со своим пианино". Как и почему побили горшки Зеленский и Тимошенко.

О чем писали Тимошенко и Зеленский

Все началось с того, что 13 ноября, после голосования по земле, Тимошенко заявила об уходе в оппозицию. А 18 ноября выступила в шоу "Свобода слова", где жестко раскритиковала действующую власть. И в частности заявила, что ранее предлагала ему поставить ее людей на управление рядом госпредприятий, чтобы искоренить там коррупцию.

Президент после этого эфира заявил в Facebook, что Тимошенко предлагала ему договорняк: должности для членов ее партии в обмен на голосование вместе со "Слугой народа".

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе. Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции".

Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда.

Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - написал Зеленский.

Глава "Батькивщины" ответила ему резким постом в соцсети. "Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль...

Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ...

Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино :)", - написала глава "Батькивщины".

Что пишут соцсети

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский поддержал Зеленского: "Полностью поддерживаю президента в его позиции по Тимошенко и лишению ее "сладенького".

Надоели уже эти продажные лица, которые изображают заботу о народе только тогда, когда их отгоняют от кормушки".

Радиоведущий Макс Назаров тоже считает, что виновата ЮВТ: "Назовите мне фамилию президента, с которым ужилась и успешно сотрудничала Юлия Тимошенко? Нет, Кравчук и Путин не считается".

а вот журналист Светлана Крюкова раскритиковала президента: "Прочла последний пост Зеленского, написанной рукой Богдана или Мендель, чья там сегодня очередь?

Президент с детской небрежностью сообщает, что Юлия Тимошенко пыталась с ним войти в политический договорняк, но он был непреклонен, поэтому она ушла в оппозицию и "сладостей ей не досталось", как сообщает президент, раскрывая перед плебсом тонкости кулуарной политики. Тоже мне инсайдер нашелся.

Уважаемый Владимир Александрович, раз вы стали таким взрослым и крутым парнем, что пиджак заворачивается, то раскройте детали своих липких разговоров, когда вы подлизывались к американскому президенту и как заискивали с российскими политиками. Забавно будет послушать".

В комментариях блогер Александр Деркач, напоминая о вчерашнем "кассетном скандале" написал: "Своим Юзикам не хватает, а тут она еще прется. Все правильно".

Журналистка Анастасия Товт увидела сексистский подтекст в посте Зе: "Президентский юмор. Если аргументы в споре с женщиной закончились, шути про сладенькое и её фигуру".

Журналист Вячеслав Чечило считает, что несмотря на перепалку, никакого разрыва со старыми политиками у президента не произошло:

"Разрыв Зеленского со "старыми" политиками можно было бы только приветствовать, если бы из их выкормышей не состоял Кабмин почти в полном составе.

Так что, к сожалению, это срач с Тимошенко, и не более".

Блогер Евгений Отовчиц напоминает, что "сладкие должности" Зеленский отдал другим людям: "Владимир Александрович заявил, что Тимошенко "сладких должностей" не досталось.

Ну да, так и есть. Все "сладкие должности" теперь у Сороса, Пинчука и Фиалы. Зачем нам посредники?

Эх, Вова, Вова. Ты не вор. Но ты и не приговор. Ты - вексель".

Политтехнолог Михаил Подоляк считает, что высмеяв Тимошенко и открыв суть тайных переговоров, президент сделал ее сразу же своим врагом и нарушил негласное политическое табу:

"Действующий президент Зеленский крайне жестко "прошелся" по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом... неприглядном стиле). Мгновенно сделал своим искренним врагом... Ведь для нас традиционным являются строго кулуарные и теневые посиделки первого лица с вип-просителями в формате "не для печати". Тем самые, на которых решаются ключевые кадровые вопросы, группы влияния получают свои зоны кормления, а первое лицо определенные гарантии от шатания. И те, которые так ценятся журналистами-расследователями, сидящими по ночам в кустах возле АП. Или ОП. Не суть...

Зеленский же в некотором смысле "убил" очередное табу. То, в котором не позволительно было иронично выставлять на публику свои царские переговоры и язвительно унижать запросы больших мира сего. Но которые временно остались за бортом. Нужно ли это было Владимиру Александровичу?)

Впрочем, если говорить строго по сути и по смыслу, то что было в данном случае сказано неправильно и лживо? Ключевая мысль ведь проста. И выражена здесь от и до: "Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді". Мы ведь прекрасно знаем, что наша современная элита (речь не только о Тимошенко) именно так и живет - говорит на публике одно, рвет пачками на себе патриотические рубашки, исходит на ТВ особой такой вышиванчатой пеной, а потом тихонько так, розовощеко улыбаясь и чуть потупив глазки, просит назначить "этих вот хороших ребят на хорошие позиции"). Просто сегодня это было сказано вслух. Первым лицом. Впервые. В крайне жесткой и даже саркастичной манере. Просто то, о чем всегда все знали и перешептывались, стало явью. Новым газетным штампом. И?)

Только, плиз, давайте без морализаторства. Сказано как сказано - абсолютно в манере команды Зеленского. Наотмашь. Но есть и кое-что опасное для Владимира Александровича... Во/первых, он действительно сильно обидел ЮВ. А она умеет играть в долгую и умеет ждать... Во/вторых, он, походя, разрушил куда более серьезный миф о том, что ЮВ может заменить Гончарука на должности премьера и существенно усилить команду. Сама ЮВ очень много и активно медийно "раскатывала" эту тему)... В/третьих, Зеленский откровенно и быстро консолидирует всех этих ушлых вчерашних ребят и делает их единой и согласованной "командой врагов". Оставаясь при этом в одиночестве. Вернее, в окружении крайне стремных и легковесных помощников)... В/четвертых, как-то все больше заметна в его публичных выступлениях раздражительная, черно/юморная стилистика, столь свойственная... Игорю Валерьевичу. На короткой дистанции - это работает отлично. А на длинной - есть нюансы). Тем не менее, на сегодня уже практически понятна наша новая политическая игра: "один против всех")..."

Экс-депутат Борислав Береза обсуждает пост президента:

"Это мелко, Хоботов (с) Покровские ворота.

Мдя... Не ожидал. К ЮВТ можно относиться по разному, но переходить на личности... Мог бы посмотреть на свою команду сначала. Видимо окружение Владимира Александровича дорвалось таки до "сладенького". Например, оплачивая теще аренду квартиры за счет денег налогоплательщиков. Но этого президент не заметил. Как не заметил он и вызов шлюх в ВР. А судя по фигуре заказчика шлюх, "клубничка" явно не способствовала его изящности. Сообщите Зеленскому кто-то, что он уже не кэвеэнщик, а президент".

Блогер Роман Шрайк шутит:

"- ты жирная.

- х** с рояля убери!

- извините, а это точно заседание согласительного совета?"

Политолог Дмитрий Раимов пишет о том, что новые лица просто заняли места в старой системе: "Если вы ещё не купили попкорн и не прочитали обмен любезностями между Зеленским и Тимошенко.

За играми слов скрывается огромный тектонический раскол между олигархами, между старой и новой системой.

Только вот кто выиграет — вопрос. Знаете почему? Потому что новой системы нет. Просто местами новые лица заняли места в старой системе".

Экс-нардеп Елена Бондаренко считает, что Тимошенко пошутила лучше, чем Зеленский: "В баттле по иронии и сарказму поставлю на Тимошенко.

А вот Зеленский, я смотрю, и как комик деградирует... Не смешно уже.

Играть президента и быть им - разница длиною в жизнь".

Нардеп Олег Волошин указал на грубость Зеленского: "Здесь можно только вспомнить Остапа Ибрагимовича Бендера: "Нам грубияны не нужны. Мы сами грубияны".