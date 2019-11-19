Группа ТНМК выпустила клип в котором за почти 6 минут кратко изложили историю Украины. Новое творенье музыкантов планировали ярко презентовать, но клип по каким-то каналам досрочно попал в интернет. Об этом на своей странице в соцсети написал госсекретарь Министерства молодежи и спорта (МКМС) Артем Биденко.

По его словам, клип "История Украины за 5 минут" был создан при содействии МКМС.

"Проект придумал Александр Палий, стихи написал Артем Полежака, а клип сделали фантастические ТНМК. Мы с Олегом (Фагот) Михайлютой долго планировали яркую презентацию, но в лучших голливудских традициях его кто-то слил в сеть, так что учитесь, читайте и смотрите тоже. Лебединая песня МИП с плавным переходом в МКМС", - написал Биденко.

Фото: facebook.com

Уточним, что клип был опубликован в сети 18 ноября и по стостоянию на 15:15 19 сентября его просмотрели более 10 тысяч пользователей. Также он собрал полторы тысячи лайков и множество положительных отзывов.

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