Нацональная полиция 11 ноября перевела 988 тысяч гривен ООО "Центр стратегического развития территорий" за услуги по опросу общественности насчет доверия к ней. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Prozorro".

Услуги включали разработку до 18 октября программы, методологии и маршрута опроса, составление, тестирование и печать анкет из 79 вопросов, а также проведение 15 тысяч личных интервью совершеннолетних лиц в областных центрах и Киеве. Результатом работы стали промежуточный итоговый аналитический отчет по городам и обобщенный отчет.

Исследование не охватывало оккупированных территорий, а также медучреждения, воинских частей и уголовно-исполнительных учреждений.

При этом цена сделки оказалась более чем вдвое ниже ожидаемой стоимости в 2,24 млн грн.

"Центр стратегического развития территорий" обошел более дорогих конкурентов, в числе которых были социологическое агентство "Фама" и центр "Социальный мониторинг".

Ранее "Страна" приводила данные опроса украинцев о доверии СМИ.

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