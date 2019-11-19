Президент Украины призвал обсудить во время встречи Нормандского формата конкретные сроки по реинтеграции Донбасса и новому обмену удерживаемыми лицами. Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передает УНН.

"Когда мы с вами говорим об обмене пленными или об освобождении наших ребят - тоже должно быть здесь больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к их семьям. Когда? Если всех - то когда?" - отметил президент, говоря о вопросах, которые будут обсуждаться во время встречи Нормандского формата.

По его словам, речь должна идти о конкретных сроках в ближайшее время. При этом он добавил, что также есть вопросы, связанные ситуацией в области безопасности, гуманитарные вопросы, социальные, а также вопросы, связанные с местными выборами - во время, когда на Донбассе не будет незаконных вооруженных формирований.

"Начало этого разговора мы должны сделать... Потому, что мы там обсудим - сухое оно будет или не сухое - это неважно, важно - конкретные вещи", - резюмировал президент Украины.

Как сообщала "Страна", итоговый документ ко встречи "Нормандского формата" уже готовится, но пока не решено, каким он будет: декларативным или обязывающим.

Напомним, что Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли. Также российская сторона уже подтвердила дату проведения конференции Нормандского формата в Париже.