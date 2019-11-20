В ближайшие дни на землю обрушатся магнитные бури.

После спокойных трех декад геомагнитная активность начнется в среду 20 ноября и продлится до воскресенья 24 ноября.

Самые мощные магнитные бури месяца будут наблюдаться 21 ноября (четверг) и 22 ноября (пятница).

Следующие магнитные бури ожидаются 3 декабря (несильная) и примерно через месяц, 26 и 29 декабря (значительные).

Что такое магнитная буря

Магнитные бури вызваны возмущением геомагнитного поля. На него влияет так называемый солнечный ветер - протоны и электроны, которые выбрасываются из недр звезды. Энергия, излучаемая одним протуберанцем ("хвостом" вещества на поверхности Солнца) поистине чудовищна - она сравнима с количеством энергии, которую бы потребило все человечество на земле в течение миллиона лет. Неудивительно, что солнечные выбросы имеют большое влияние на Землю.

Солнечный протуберанец

Некая доля выброшенных частиц достигает земной атмосферы через 1-2 дня, и магнитное поле Земли захватывает их. Из-за внешнего вмешательства магнитное поле планеты возмущается, как вода, в которую бросили камень, и его характеристики заметно и быстро меняются.

Люди чувствуют на себе влияние магнитного поля Земли, ощущают они и нарушение привычного "фона". При этом одни более чувствительны к этому, а другие едва замечают. В зоне риска - люди пожилого возраста и дети, а также страдающие хроническими заболеваниями (особенно сердечно-сосудистыми) и метеозависимые. Они могут почувствовать ухудшение самочувствия, головокружение, слабость, тошноту, тахикардию; хронические болезни могут обостриться.

Расписание магнитных бурь

Как пережить магнитную бурю

Перед наступлением магнитных бурь нужно по максимуму исключить то, что негативно влияет на самочувствие: алкоголь, тяжелую пищу, недосыпание, стресс. Старайтесь больше двигаться, бывать на свежем воздухе.

Внимательно следите за качеством сна: спите достаточное количество часов, при этом не ложитесь слишком поздно - от этого сбивается биоритм, что в свою очередь, приводит к бессоннице. Попробуйте заняться медитацией, чтобы уменьшить влияние стрессовых ситуаций на организм.

В дни магнитных бурь обязательно держите при себе лекарства, которые обычно принимаете при ухудшении самочувствия - они могут пригодиться.