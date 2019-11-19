Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс приветствует передачу Москвой Киеву украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе год назад. Об этом сообщает ТАСС.

Тему возвращения кораблей генсек затронул на пресс-конференции в Брюсселе 19 ноября. По его мнению, этот шаг будет способствовать реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине и переговорам в "нормандском формате".

"Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате", - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО рассказал, что главы МИД стран Альянса обсудят события в Черном море на заседании 20 ноября.

Ранее "Страна" цитировала признание Владимира Зеленского в том, что он не бреется, пока корабли не прибудут в украинский порт.

Напомним, передача трех судов Украине состоялась вчера, после чего они направились в Одессу.