Вчера "Страна" публиковала запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Там упоминалось, что одна из заместителей министра попала на свою должность "через постель".

Ряд телеграм-каналов заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

В частности, об этом пишет близкий к "Слуге народа" канал "Темный рыцарь". Он опубликовал отрывок беседы депутатов, которые обсуждали Клитину.

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охеренная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!

[смех]

- Это называется, я чиста перед вами

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга

- У кого-то 5 детей?

- У вас там интересно

- А Савченко где?

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…

- Ну понятно".

"Страна" разбиралась, что известно о Клитиной.

Александра Клитина работает замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ. Поле этого был перерыв на год - и вот после избрания нового Кабмина она стала замом министра Криклия.

Родилась Клитина в Киеве в 1982 году. Прошла ряд зарубежных тренингов. Работала в банке Millennium Capital руководителем по развитию бизнеса.

Карьера Клитиной началась в министерстве инфраструктуры, где девушка числилась советником Андрея Пивоваровского. Со временем ее назначили главой Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины, который финансируется Евросоюзом.

По слухам, Клитина состояла в романтических отношениях с бывшим представителем ЕС в Украине Хью Мингарелли.