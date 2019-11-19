Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что для реинтеграции Донбасса украинским властям необходимо сменить риторику по отношению к оккупированным территориям.

Об этом чиновник сказал в интервью "Укринформу".

По словам Сивохо, украинская сторона должна поменять понятийный аппарат, сформированный "пропагандой за пять лет".

"Изменить риторику и перестать использовать штампы: "свои - чужие", "сепары - укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения. А реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите, о каких проектах я говорю", - отметил советник главы СНБО.

Сивохо также добавил, что одновременно следует гармонизировать работу с переселенцами, упростить процедуры прохождения КПВВ и выплатить пенсии жителям неподконтрольных территорий.

Напомним, 1 ноября Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства, чтобы начать поиск диалога на пути к миру в Донбассе.

А несколько дней назад чиновник назвал пять шагов по "ментальному возвращению" людей из "ЛДНР".