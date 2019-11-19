Формула Штайнмайера может быть имплементирована только после создания условий для выборов на Донбассе, но минский процесс будет продолжаться, даже если не будет политического урегулирования. Об этом сообщила посол ФРГ в Украине Анки Фельдгузен агентству Интерфакс-Украина.

"Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов - когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", - сказала Фельдгузен.

Посол выразила мнение, что негативная реакция в обществе на согласование формулы Штайнмайера была связана с тем, что люди слабо информированы об обстоятельствах ее возникновения. Фельдгузен заверила, что "формула" никогда не имела целью изменить порядок Минских соглашений.

На вопрос, что "есть мнение, что Украине стоит рассмотреть возможность выхода из минских соглашений и искать другие площадки", посол ответила, что "такие идеи всегда были".

"Думать о плане "Б" - это неплохо. На мой взгляд, минский процесс будет продолжаться, даже если не будет политического урегулирования. В рамках минского площадке можно сделать шаги для улучшения жизни людей, потому что есть еще гуманитарная подгруппа, экономическая. Так экономическую работу координирует наш бывший посол в России господин Бранденбург. В рамках этой подгруппы они действительно очень активно ищут решение для того, чтобы людям было легче", - заявила Фельдгузен.

В качестве примера она привела обсуждение вопроса упрощения процедуры пересечения линии разграничения. "Это можно делать в рамках "Минске" – маленькие вещи для людей. Это для меня главная причина, почему "Минск" будет продолжаться даже без политического урегулирования. Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом говорить", - отметила она.

Напомним, что в Кремле рассказали детали разговора Путина и Макрона об Украине.

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