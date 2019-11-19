В Днепре полицейские задержали злоумышленника, который терроризировал жителей левого берега города, нападая на женщин. Неизвестный сильно бил свою жертву по лицу и скрывался. Информация о нападениях вызвала резонанс в Днепре, город полнился слухами о маньяке.

Накануне в полиции заявили, что зарегистрированы шесть нападений, которые произошли в период с 7 по 15 ноября в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Был составлен фоторобот подозреваемого.

Во вторник, 19 ноября, злоумышленника задержали на улице Софьи Ковалевской после совершения очередного нападения.

"Только что задержали подозреваемого в нападениях на женщин в АНД районе. Это 32-летний местный житель. К сожалению, задержать удалось после совершения очередного преступления. Сейчас он доставлен в отделение полиции", - написала в соцсети пресс-секретарь региональной Нацполиции Анна Старчевская.

Под ее постом в комментариях указано, что задержать злоумышленников удалось при помощи двух участковых инспекторов АНД района.

Фото: facebook.com

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