Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет возвращения в Украину захваченных Россией военных кораблей - малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу". Как передает РБК-Украина, об этом он сказал на брифинге.

Зеленский признался, что подвержен определенным предрассудкам из-за возвращения кораблей, поэтому решил не бриться, пока суда не вернутся домой.

"Хотел вам сказать, что мы каждый день с чем-то боремся и решаем какие-то вопросы. Я хочу извиниться, есть такое украинское слово "забобони". Сейчас я ожидаю кораблей. Корабли вернутся - тогда побреюсь. То есть мы каждый день решаем какие-то шаги, которые нас приближают к возвращению всего того, что принадлежит Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, передача трех кораблей состоялась вчера, после чего они направились в Одессу.

Ранее "Страна" анализировала, почему Россия пошла на возврат кораблей.