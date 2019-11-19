Итоговый документ к саммиту "нормандской четверки" готовится, но пока не решено, каким он будет: декларативным или обязывающим, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Можно ожидать, что будет согласовываться какой-то текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно. Пока каких-то общих решений по этому поводу не было", - сказал Песков.

По его словам, в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.

"Как правило, принимаются различные заявления, декларации, меморандумы и тому подобное. Некоторые договоренности, планы действий, дорожные карты, сделки - документы, которые носят обязывающий характер, они чаще подписываются", - сказал Песков.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России уже согласовали их советники.

Также мы сообщали, что в Кремле не исключают возможность личной встречи Зеленского и Путина.