Сборная Украины по футболу под руководством тренерского штаба Андрея Шевченко напрямую вышла на Евро-2020. Жеребьевка турнира состоится 30 ноября в Будапеште, а последние четыре участника Евро-2020 определятся в марте после плей-офф Лиги наций. Об этом сообщает footballUA. Этап продажи билетов начинается в декабре 2019.

Когда и где состоится Евро-2020

Игра-открытие Евро-2020 пройдет в Риме 12 июня, а финал – в Лондоне на на "Уэмбли" 12 июля. Впервые в истории чемпионат Европы примут сразу 11 государств – Азербайджан (Баку), Великобритания (английский Лондон и шотландский Глазго), Венгрия (Будапешт), Германия (Мюнхен), Дания (Копенгаген), Ирландия (Дублин), Испания (Бильбао), Италия (Рим), Нидерланды (Амстердам), Россия (Санкт-Петербург), Румыния (Бухарест).

Для посещения игр в Лондоне, Дублине и Глазго даже с биометрическими загранпаспортами, на которые действует безвиз с ЕС, гражданами Украины нужна виза.

Как купить билеты?

Этап продажи билетов начинается в декабре.

Все билеты продаются и перепродаются только на официальном сайте УЕФА. Приобретение билетов с рук или на сторонних интернет-площадках опасно обманом и тратой денег за ничто.

В УЕФА будут реализовывать билеты на Евро-2020 посредством розыгрышей. Для участия необходимо зарегистрировать свой профиль на официальном сайте УЕФА. При регистрации имя и фамилию нужно указывать латинскими буквами. Рекомендуется написать их идентично с данными в загранпаспорте.

Болельщики могут подать заявки на отдельные матчи либо же на все игры конкретной сборной (опция Follow My Team). Информация о билетах для болельщиков сборной Украины будет вскоре доступна тут.

Количество игр, на которые можно подать билетную заявку - не ограниченное, однако на каждую конкретную футбольную встречу в одни руки (по одной заявке) могут быть проданы только четыре билета.

Где наши?

Итоговый перечень городов в которых будет играть сборная Украины определится позднее, после жеребьевки (30 ноября). Но уже известно, что На групповом этапе Евро-2020 наша команда как минимум одну футбольную встречу проведет в Амстердаме (если соперником по группе станут Нидерланды) или Мюнхене (если Германия).

Цены на билеты

Билеты поделены на три ценовые категории, в зависимости от расположения места на стадионе. Самые доступные – на игры группового этапа и 1/8 финала в Баку, Бухаресте и Будапеште – от 30 евро. Самый дорогой билет на финал в Лондоне обойдется в 945 евро.

Фото: euro2020.football.ua

Перепродажа билетов

В случае, если болельщики после покупки билетов решат не идти на стадион, они будут иметь возможность перепродать свои билеты другим любителям футбола через специальный портал УЕФА по номинальной стоимости покупки.

Официальный портал перепродажи билетов заработает в начале 2020 года. Остерегайтесь покупки билетов в неавторизированных источниках.

Важные уточнения

УЕФА не выдает копии билетов. В случае их утери или порчи организация ответственности не несет.

Билеты на матчи можно использовать только в личных целях. В коммерческих (например, как призы в конкурсах) их использовать могут только официальные партнеры УЕФА.

Для входа на стадион нужно иметь при себе удостоверение личности с фото (паспорт, загранпаспорт или водительские права).

Всем болельщикам, посещающим игры в Санкт-Петербурге (в том числе гражданам и резидентам России), для входа на стадион понадобится FAN ID (Паспорт болельщика). Его можно получить бесплатно, и для этого необходимо подать запрос на сайте: FAN ID. Наряду с FAN ID (Паспортом болельщика) для входа на стадион по-прежнему требуется действительный паспорт

Ответы на распространенные вопросы по билетам доступны в справочном разделе на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко пригласил свою жену отменить хрустальную свадьбу ужином в кругу семьи.