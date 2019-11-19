18 ноября суд Борисполя избирал меру пресечения экс-нардепу и главе Радикальной партии Олегу Ляшко, который ранее напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь".

Прокуратура настаивала на взятии под стражу. Она аргументировала это тем. что Ляшко может оказывать давление на свидетелей и следствие, пользуясь своими связями, а также может покинуть Украину.

Однако суд разрешил взять Ляшко на поруки под личное обязательство, то есть экс-нардеп останется на свободе на время проведения расследования.

Его хотели взять на поруки три нардепа: Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко. Но суд оставил двух поручителей - Сюмар и Волынца.

Напомним, что 6 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал на Андрея Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии. После этого Ляшко заявил, что из-за драки его зовут на допрос в прокуратуру.

17 ноября ему вручили подозрение Подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

После этого Андрей Герус заявил, что сесть теперь может не только Ляшко, но и его охранник, который присутствовал при нападении на него.