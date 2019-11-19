В 14:00 в Бориспольском городском районном суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте Олега Ляшко по делу о драке с народным депутатом фракции "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом передает корреспондент "Страны".

"Страна" ведет онлайн заседания суда.



Перед заседанием к заданию суда автобусы свезли массовку в поддержку лидера Радикальной партии - около 50 человек. Участники массовки развернули символику партии и выстроились перед зданием суда.

Поддержать Ляшко также приехали его однопартийцы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько, а также экс-нардепы Евгений Дейдей и Виктория Сюмар.



Между тем главного радикала Украины встречали и его противники. Участники движения "Вирок" бросили в подъехавшего Ляшко презервативы, наполненные вазелином.

Видео: Facebook/ O.Liashko

У здания суда Ляшко повторил то, что он говорит в последние дни: мол, его дело сфальсифицировано по заданию власти за героическое сопротивление капитуляции.

Ранее "Страна" писала, что радикала поддержал бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Также мы сообщали, что прокуратура не собирается открывать уголовное дело о госизмене Геруса по заявлению Ляшко.