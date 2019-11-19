Сегодня Бориспольский горрайонный суд будет избирать меру пресечения Олегу Ляшко. Лидера "Радикальной партии" подозревают в нанесении телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрею Герусу.

Это продолжение истории, когда Ляшко атаковал Геруса в аэропорту "Борисполь" и между ними произошла стычка. Прокуратура открыла дело и требует для радикала ареста без права внесения залога.

Подоплека этой драки - конфликт между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским в сфере энергетики. Герус пролоббировал поправку, благодаря которой предприятия Коломойского могут покупать электрожнергию не у ДТЭК, а напрямую в России, что дешевле.

Ляшко, которого связывают с Ахметовым, после этого решил "наказать" Геруса и потребовал открыть на него дело по госизмене. Но дело открыли против самого экс-нардепа.

Арестуют ли сегодня Ляшко - "Страна" наблюдает из зала суда.

Прямой эфир суда над Ляшко

15:13 "Валентин Наливайченко (хочет взять Ляшко на поруки, - Ред.)- бывший глава Службы безопасности Украины. И он может рассказать, какие риски несет российская энергетическая агрессия. Валентин Наливайченко может рассказать, насколько Герус опасен. Именно поэтому я называют его диверсант и террорист", - продолжил Ляшко.

15:08 Слово взял Ляшко: "Спасибо всем, кто пришел меня поддержать. Когда вас будут сажать, я тоже приду. Спасибо всем, кто хочет взять меня на поруки. Но я не нуждаюсь в поруках. Я взрослый, самостоятельный и здоровый человек. Я не буду садиться в инвалидную коляску и устраивать комедию. Надо будет посидеть по сфальсифицированному делу - сяду".

15:07 Политики хотят взять Ляшко на поруки, а именно это Куприй, Лозовой, Линько, Волынец, Сюмар, Наливайченко.

15:04 "Резюмирую: отсутствие каких-либо доказательств, отсутствие доказательств о рисках давления на свидетелей. Учитывая, что Олег Валерьевич приходит по первому вызову прокурора, я прошу не брать его под стражу - скрываться он не будет", - подтопил адвокат Ляшко.

15:02 "Следователи вбрасывают Ляшко, что он будет как-то влиять на свидетелей. Мол, есть такой риск. Но нужно доказывать, что если такой риск. Олег Валерьевич даже не знает всех, кого допрашивали. Опасность риска давления на свидетеля может быть основанием взятия под стражу, но лишь в случае, если есть конкретные доказательства", - говорит адвокат Ляшко.

14:54 "А теперь перейдем к самому интересному, - говорит адвокат Ляшко. - Судмедэкспертизу можно проводить, если потерпевший вызывает скорую в день случившегося. Но никаких медицинских документов о вызове скорой нет. То есть Геруса осматривали через пять дней. По итогам экспертизы указывается, что повреждения могут быть пятидневной давности. Но на фото видно, что синяки свежие, хотя они должны были бы уже сходить. Где он получил эти синяки? Может, когда его заставляли во второй раз давать показания?"

14:50 Показываем фото, что сейчас происходит в зале суда.

Что происходит в суде. Фото: В.Бовтрук, Страна

14:49 Защита говорит, что к делу была приобщена рубашка. Это было сделано 11 ноября, то есть также спустя пять дней после инцидента. "Он приобщает рубашку, которая как бы похожа. Эта была признана вещественным доказательством. Но нет оснований полагать, что это так же рубашка, потому что прошло пять дней".

14:42 Защита продолжает: "7 ноября Герус дает показания, что у него нет претензий к Ляшко, никаких повреждений он не получил. А 8 ноября Герус говорит, что он как будто увидел у себя синяк - у него берут уже вторые показания. Так были эти повреждения или нет?"

14:37 Слово взяла защита. Адвокат Ляшко говорит, что нет состава преступления.

По слова защиты, осмотр Геруса проходил через пять дней после инцидента в аэропорту: "Человек пять дней где-то ходил гулял. А потом его осмотрели и есть какие-то легкие телесные повреждения".

14:36 "Я против Геруса ничего не имею, я его вообще не знаю. Но он предатель, а предатели должны сидеть в тюрьме", - сказал Ляшко.

14:31 Ляшко удивляется, почему потом Герус поменял показания и назвал себя потерпевшим.

14:26 "Все нормально, пострадала только рубашка", - зачитывает Ляшко показания Геруса сразу после инцидента. Говорит, что никаких побоев нардеп не получил. "Потерепевшим себя не считаю, телесных повреждений мне не причиняли", - якобы говорится в протоколе показаний Геруса.

14:26 Произошедшее в аэропорту Ляшко называет "дискуссией".

14:20 Ляшко говорит, что Герус - диверсант и террорист, завербованный РФ.

14:16 Перед заседанием подозреваемый дал нелестную характеристику Зе: "Играл х*ром на баяне – туда и вернется".

14:09 Парни из движения "Вирок" бросили в Ляшко презирвативы, наполненные вазелином.

14:05 Поддержать Ляшко приехал Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, Евгений Дейдей и Виктория Сюмар.

14:00 К заданию суда автобусы свозят массовку в поддержку Ляшко. Они разворачивают символику Радикальной партии. Люди общаться не хотят. Отправляют к куратору. "Есть старший и он может ответить на ваши вопросы", - сказала одна из бабушек, которая стоит с флагом.

Фото: В.Бовтрук, "Страна"

Сейчас массовка Ляшко выстроилась перед зданием суда. Они стоят молча. Со стороны Ляшко приехало более 50 человек.



