Чехия пригласила президента Украины Владимира Зеленского на встречу Вышеградской четверки, проведение которой предварительно запланировано на май следующего года. Об этом заявил сам глава Украины во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передает УНН.

"Благодарю за встречу и за приглашение на встречу Вышеградской четверки, наверное в мае", - заявил Зеленский.

Напомним, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с премьером Чехии Андреем Бабишем, который находится в Украине с официальным визитом.

Ранее "Страна" писала о том, что Чехия заявила о подвижках с выплатой Украиной "Ямбургского долга".

Также мы сообщали, что премьер Чехии заявил в Киеве о полной поддержке целостности Украины.