Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенка ответила на ироничную критику Владимира Зеленского по поводу ее выступления 18 ноября на передаче "Свобода слова" канала ICTV. Свой ответ политик опубликовала в Facebook.

Тимошенко обыграла стиль высказывания Зеленского, который написал в Telegram: "Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе".

"Хотелось бы говорить с вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - написала Тимошенко.

Скриншот: Facebook/ YuliaTymoshenko

Ранее "Страна" писала, что фракция "Батькивщины" в войне Коломойского и Ахметова встала на сторону последнего.

Также мы сообщали, что фракция Тимошенко после принятия Верховной Радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию.