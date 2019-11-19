"Ждем вас на корпоративах. Можно со своим пианино". Тимошенко ответила Зеленскому по поводу "сладких мест"
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенка ответила на ироничную критику Владимира Зеленского по поводу ее выступления 18 ноября на передаче "Свобода слова" канала ICTV. Свой ответ политик опубликовала в Facebook.
Тимошенко обыграла стиль высказывания Зеленского, который написал в Telegram: "Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе".
"Хотелось бы говорить с вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - написала Тимошенко.
Скриншот: Facebook/ YuliaTymoshenko
Ранее "Страна" писала, что фракция "Батькивщины" в войне Коломойского и Ахметова встала на сторону последнего.
Также мы сообщали, что фракция Тимошенко после принятия Верховной Радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию.