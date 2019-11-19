Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №2450, которым предлагают разрешить гражданам менять отчество. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию, но в нем не предусмотрено право изменения отчества.

Это, по мнению законодателей, нарушает Конституцию. Поэтому нардепы предлагают внести изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины и предусмотреть право лица по своему усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и имя.

В частности, законопроектом предлагается утвердить, что лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить фамилию и (или) имя и (или) отчество.

А лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество по согласию родителей (или одного из родителей, если другой умер, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка и т.п.).

В случае если над физическим лицом, достигшим 14 лет, установлена ​​опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.

В случае возражения одним из родителей относительно изменения отчество ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства или судом.

Отмечается, что принятие этого проекта закона позволит выполнить решение Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" и устранить соответствующие недостатки действующего законодательства.

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