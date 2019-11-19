Прокуратура отклонила заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко, в котором он уличает в госизмене нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса и требует возбудить против него уголовное дело. Об этом Ляшко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы вчера вручили заявление о возбуждении уголовного дела за государственную измену в отношении Геруса. Сегодня мне сообщили адвокаты, что это заявление отклонено, уголовное дело против Геруса не открыто. Это означает, что правоохранительные органы со своим бездействием, халатностью, являются соучастниками преступления в государственной измене, они способствуют совершению государственной измены и ослаблению Украины", - сказал Ляшко.

Напомним, 6 ноября в аэропорту "Борисполь" Ляшко устроил потасовку с Герусом, который позже назвал произошедшее "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова. По факту драки полиция открыла уголовное производство.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман выступил против ареста главного радикала страны.

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