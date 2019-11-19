Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко не явились в Святошинский районный суд столицы на допросы по делу против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане. Об этом сообщает УНИАН.

Парубия и Кличко должны были допросить райсуда Киева в качестве свидетелей стороны защиты.

Председательствующий судья Сергей Дячук сказал, что по его информации Парубий примет участие в допросе 21 ноября в режиме видеоконференции. В то время как Кличко ни сегодня, ни 21 числа не сможет прийти в суд, поскольку находится в заграничной командировке.

По словам Дячука в ноябре истекает ранее определенный срок для допросов свидетелей защиты. Если его продлить на месяц, как это было с допросами свидетелями обвинения, то к допросам обвиняемых суд сможет приступить лишь весной 2020 года. После допросов состоятся дебаты и можно будет выносить приговор обвиняемым.

На следующем судебном заседании 21 ноября кроме Парубия должны также допросить свидетеля защиты Сергея Пашинского. Вероятно, это произойдет с использованием видеосвязи, экс-нардеп сидит в следственном изоляторе.

Святошинский райсуд рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

16 июля суд изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре заменили круглосуточный домашний арест ночным.

Остальным обвиняемым продлили арест сначала до 14 сентября, а потом до 22 декабря. 14 ноября адвокаты экс-"беркутовцев" заявили, что Парубий, Кличко и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко игнорируют вызовы на допросы в суд.