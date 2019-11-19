В среду, 20 ноября, НАТО собирается признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в случае принятия такого решения Альянс не будет размещать оружие в космосе.

"Я ожидаю, что министры согласятся признать космос в качестве оперативной сферы наряду с воздухом, сушей, морем", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что в планах НАТО также стоит изучение космических угроз, которые могут оказаться военными угрозами.

Ранее "Страна" писала о том, что Помпео после слов Макрона признал, что НАТО может стать неэффективным.

Также мы сообщали, что Столтенберг в Раде заявил, что двери НАТО открыты для Украины и процитировал Шевченко.