Украинская рэперша Alyona Alyona опубликовала небольшую фотосессию в купальнике и удивилась живучести стереотипа о том, что рэп - это не женское дело. Снимки и рассуждения артистки появились на ее странице в соцсети Instagram.

На фото Alyona Alyona предстает в черном строгом купальнике и одноразовых шлепанцах, какие обычно выдают постояльцам гостиниц.

Фото: Instagram/ alyona.alyona.official

В качестве комментария к снимком певица порассуждала о роли женщин в рэпе.

"Я часто слышала раньше, что рэп - это не женское дело. И для меня это каждый раз было странно. Потому что всегда находились треки девушек, которые гоняли на репите миллион раз. Особенно сейчас очень странно видеть проявление такого стереотипа. Мир нам дал много замечательных женщин эмси - от Queen Latifah до Missy Elliot, от PRINCESS NOKIA до Little Simz. На самом деле нелегко быть Машей среди медведей", - высказалась артистка.

Большинство комментаторов согласились, что подобным стереотипам место рядом с динозаврами - то есть в прошлом.

Напомним, вчера у Alyona Alyona вышел клип "Мамин суп".

Ранее "Страна" писала о том, что в Европе признали рэпершу лучшей новой исполнительницей.