С 20 ноября, на дорогах Украины планируется запустить в работу 115 приборов TruCAM для фиксации скорости движения машин. Измерения хотят осуществлять на 186 участках.

Перечень пунктов их размещения в Украине опубликован на fb-странице первого заместителя главы Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

"Расширяем количество участков, где патрульные измерять скорость прибором TruCAM, а также увеличиваем количество таких приборов ... 20 ноября добавляем еще 57 новых участков, а также расширяем уже 2 существующие", - говорится в опубликованном сообщении.

Также сообщается о подходах, согласно которым патрульные осуществляют фиксацию нарушений этими приборами.

На сайте патрульной полиции и в соцсетях опубликована карта, где обозначены участки, на которых приборами измеряется скорость;

на дороге устанавливаются соответствующие знаки, они предупреждают о фото- и видеофиксацию нарушений;

в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками

Фото: facebook.com/Bilosh

Как сообщала "Страна", в Днепропетровске произошло масштабное ДТП. Около 23:20, рядом с ТРЦ "Мост-Сити" столкнулись Honda и ВАЗ. После ДТП авто вылетели на остановку общественного транспорта и лишь по счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

Напомним, что в Мелитополе устроили самосуд над виновником ДТП.