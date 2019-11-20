Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на среду, 20 ноября.

Также интересно: Гороскоп на неделю 18-24 ноября

Овен (20.03 - 21.04)

Некоторые люди сегодня могут выставлять себя экспертом в том, в чем они вообще не разбираются. Но ваша ли задача направлять других людей на истинный путь? Нет, если это выставляет вас в плохом свете. Ваша репутация должна быть сегодня главным приоритетом, а это значит, что придется делать то, чего вы обычно не делаете, или избегать того, что вы привыкли делать. Пусть фишки лягут как лягут, а вы постарайтесь не запачкать свои руки.

Телец (19.04 - 22.05)

Вы заслуживаете награды - почему бы просто не посвятить этот день себе? Вы в последнее время так безупречно себя вели, что можете себе позволить отдых, если хотите. На самом деле вам очень важно время от времени ничего не делать - мозгу требуется время на сон, а душе - на безделье. Вы вернетесь в привычную колею быстро и в хорошем настроении, и возможно, решите на регулярной основе устраивать себе отдых.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Вам пора всерьез уделить внимание своим знаниям и профессиональным навыкам. Вы можете самостоятельно изучить любую тему, которая вас сейчас интересует. Сходите в библиотеку, поищите информацию в интернете или просто порасспрашивайте людей, которые знают то, что хотите знать вы. Соберитесь с мыслями и принимайтесь за дело.

Рак (21.06 - 23.07)

Не кажется ли вам, что в разговоре с друзьями вы давно слышите одну и ту же старую песню? Некоторые люди постоянно обсуждают одну и ту же тему и уже до смерти утомили этим окружающих. Сейчас самое время тактивно дать им понять, что они должны прислушаться к своим собеседникам и учитывать то, что им интересно! Выскажитесь поскорее, иначе придется выслушивать одно и то же в сотый раз.

Лев (22.07 - 24.08)

Кому-то из близких людей необходимо поговорить с вами, но возможно, у вас в данный момент нет времени или эмоциональных сил на то, чтобы разобраться с их проблемами. Поступите по справедливости и как можно мягче дайте им это понять. Гораздо лучше проявить прямоту, чем сбрасывать телефонные звонки и делать вид, что вы не видели их сообщений. Улучшите свою карму, не оставляя людей в неведении.

Дева (22.08 - 24.09)

Завершение - это не всегда плохо, хотя многие люди считают именно так. Когда что-то подходит к концу, это всегда означает, что появилось свободное пространство для того, чтобы началось что-то новое. Сейчас что-то меняется в ваших отношениях, и возможно, какие-то из них закончатся, но в конечном счете это к лучшему. Не делайте безапелляционных заявлений - это приведет лишь к очень непродуктивному конфликту.

Весы (22.09 - 24.10)

Сегодня вы можете быть чересчур эмоциональны. Если в прошлом вы уже имели дело с укрощением чувств и понимаете свою эмоциональную натуру, то сегодня с блеском справитесь с ненужными порывами. Все эмоции могут иметь обратный эффект, так что будьте осторожны. Очень важно собрать все факты, прежде чем принимать решения. Будьте открыты к новым подходам и методам.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Если вы ощущаете усталость и стресс, возможно, пора прямо разобраться с тревожащими вас вопросами, особенно если они касаются крупной покупки. Если вы думаете, что вас пытаются обмануть, скажите об этом вслух. Заставьте вторую сторону объясниться, и очень скоро вы увидите, что ситуация меняется в лучшую сторону. Вы вовсе не провоцируете ссору, а лишь не даете обвести себя вокруг пальца.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Сегодня вы пожнете плоды своего упорного и долгого труда. Возможно, вы решитесь сделать следующий большой шаг в своей карьере, за чем непременно последует гордость за себя и, возможно, существенное увеличение заработка. Поздравьте себя с победой и проведите больше времени с людьми, с которыми давно не виделись из-за своей сверхурочной работы.

Козерог (21.12 - 21.01)

Сегодняшний день несет в себе массу возможностей раскрыть ваш финансовый и личный потенциал - проявите терпение. Хотя оно подвергнется испытанию, вы сумеете добиться большего прогресса, чем думаете, когда собственными глазами начнете видеть результаты своих усилий.

Водолей (20.01 - 19.02)

Сегодня вы можете смело положиться на свои предчувствия. Многим людям не хватает вашего умения распознать новую возможность, поэтому вы, как всегда, далеко впереди всех. Среди людей, принимающих главные решения, могут оказаться нерешительные особы, поэтому вам придется включить на полную мощность свое обаяние. В сочетании с холодной логикой оно поможет заставить этих людей сделать верный выбор.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Избегайте конфликтов на работе. Вы можете изменить ситуацию на позитивную и помочь окружающим продвинуться вперед. Вы смотрите на сложные обсуждения как на процесс обучения, однако другие люди могут воспринимать их как упрямство собеседников, поэтому проявите как можно больше дипломатичности.

Еще мы публиковали Гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака