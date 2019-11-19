Пропавшую в Москве 17 ноября редактора агентства "Интерфакс" Маргариту Игнатову обнаружили живой. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщение полиции.

Как сообщили в ГУ МВД Москвы, жизни девушки ничто не угрожает.

"Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ", - заявили в пресс-службе ведомства.

При этом не уточняется, что именно произошло с девушкой.

Маргарита Игнатова. Фото: life.ru

Напомним, накануне в России забили тревогу по поводу внезапного исчезновения сотрудницы информагентства, которая, по словам матери, 17 ноября ушла в церковь без денег, документов и телефона и не вернулась домой.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом нашли мертвой девушку, которая таинственно пропала 15 октября.