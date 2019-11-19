Александр Почуев, адвокат профессора СПбГУ Олега Соколова, признавшегося в убийстве своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что рассматривает около 10 версий трагедии, в том числе влияние Луны. Об этом пишет "Газета".

У защитника Александра Почуева есть основания полагать, что Луна значительно могла повлиять на состояние Соколова в день убийства. Как он пояснил, специалисты по психологии и психиатрии, формулируя вопросы для экспертизы Соколова, включили в анкету и вопрос о фазе Луны во время преступления.

В день убийства 7 ноября оставалось всего три дня до полнолуния.

"Это медицинский факт, что обострение психических заболеваний происходит в связи с активностью Луны. Отсюда и народное поверье, что в это время в мир выходит нечистая сила. Не стоит забывать, что и место преступления находится недалеко от того дома, где персонаж Раскольников убил старуху-процентщицу в романе Достоевского", - сказал юрист.

Хотя он сразу добавил, что критически относится к мистической версии преступления.

Сейчас защита также собирает данные о том, посещал ли Соколов психолога или психиатра до преступления, и страдал ли кто-то из его родственников психическими заболеваниями.

Ранее адвокат подтвердил сообщения СМИ о том, что Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента.

Как писала "Страна", 16 ноября на Кубани похоронили убитую ученым девушку.