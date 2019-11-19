В Гайсине Винницкой области задержан сотрудник прокуратуры, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Полицейские остановили FIAT Linea, за рулем которого находился сотрудник местной прокуратуры - мужчина 1990 года рождения. Они заподозрили, что водитель пьян. Экспертиза, проведенная врачами, подтвердила наличие в крови прокурора алкоголя - 1,8 промилле.

На него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Также назначено служебное расследование.

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