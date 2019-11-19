Ситуация с выплатой Украиной "Ямбургского долга" Чехии продвигается к своему разрешению. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время совместного с его украинским коллегой Алексеем Гончаруком брифинга в Киеве, передает УНН.

"Мы также говорили о так называемом "Ямбургском долге", и на самом деле ситуация продвигается на пути к своему разрешению. Прежде всего мы хотели бы интенсивнее развивать наше сотрудничество", - отметил Бабиш.

По словам чешского премьера, вместе с ним в Киев прибыл министр промышленности и торговли Чехии, а также 80 членов чешской делегации.

При этом он добавил, что чешская делегация высоко ценит возобновление работы межправительственной комиссии.

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Так называемый "Ямбургский долг" - это часть долгов СССР за участие Чехии в построении участка магистрального газопровода Ямбург-Западная граница, проходившем по территории Украины. В июне 1997 года Украина и Чехия подписали соглашение о погашении украинского долга, который был вычислен еще в советских рублях. Сначала долг планировалось выплатить природным газом - 187,5 миллионов кубометров газа, но из-за повышения цены на газ Украина долг не выплатила, надеясь передоговориться. На 2011 год, по оценкам чешской стороны, долг составлял 200-220 миллионов долларов, по оценкам Украины - 79,8 млн долларов. Украина до сих пор долг не выплатила.

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