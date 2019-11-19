Гражданина США, прибывшего в Киев с туристической целью, обворовали 18 ноября. Он считает, что деньги были похищены из его же номера гостиницы "Украина" в центре города.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, американец опрометчиво оставил в номере в своих вещах 35 тысяч евро и ушел гулять по городу.

Когда вернулся - не нашел ни одного евро. Он сразу же обратился в полицию, однако вора пока не нашли. Со слов наших собеседников в правоохранительных органах, персонал гостиницы утверждает, что американец вероятно взял деньги с собой и стал жертвой уличных карманников за пределами отеля.

А пропажу заметил только в номере. Полиция проверяет камеры наблюдения в отеле и завела уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины "Кража в особо крупных размерах, совмещенная с проникновением".

В плане краж из номеров в гостинице "Украина" - это далеко не первый случай и ни одну серьезную кражу не удалось раскрыть.

Вероятно воры имеют сообщников среди персонала, к тому же иностранцы приезжают ненадолго и потом никто из них не интересуется, будучи за океаном, ходом расследования своего дела в Киеве. Потому воры уходят безнаказанными, а полиция тихонько закрывает "висяки", чтоб не портили статистику и кражи повторяются снова.

Как сообщала "Страна", в Коммунарском районном суде Запорожья украли компьютер из кабинета судьи. Кроме системного блока, монитора и мышки также исчез судейский знак. Кража была совершена в период между вечером 16 ноября и 09:00 18 ноября.

Напомним, что в Ливии вооруженные боевики похитили из отеля бывшего премьер-министра Али Зейдана.