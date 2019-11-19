Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и проводимые в стране реформы. Об этом сообщает УНИАН.

Бабиш высказался по поводу событий в Украине во время украинско-чешского бизнес-форума в Киеве.

"Мы видим в Украине новую политическую среду, имеющую серьезную поддержку украинского общества. Конечно, мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет Украины, и, конечно, реформы, которые происходят в различных сферах", - сказал чешский политик.

Он также отметил, что многие чешские предприятия заинтересованы вести бизнес в Украине и сотрудничать с украинскими компаниями.

"Мы утром с господином премьером Алексеем Гончаруком встречались. И у нас есть целый список от наших компаний, какую деятельность они бы хотели вести. Это и энергетика, и IТ. Наши компании также могли бы поставлять и транспортную технику, и военную технику", - перечислил Бабиш.

Премьер добавил, что товарооборот между двумя странами увеличивается.

Напомним, двухдневный визит в Украину Бабиша и делегации чешских бизнесменов начался вчера.

Ранее "Страна" писала, что летом в Чехии вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины и пересмотрели программы по набору иностранных работников.