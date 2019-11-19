Владимир Зеленский начал резко критиковать Юлию Тимошенко. Сегодня он сообщил, что она предлагала ему договорняк - назначения ее людей в обмен на лояльные голосования "Батькивщины" в Раде.

На такие откровения президента сподвиг просмотр шоу "Свобода слова", где вчера вечером выступила Тимошенко.

В телевизоре лидер "Батькивщины" жестко разнесла новую власть - что и неудивительно: ведь 13 ноября, после голосования о купле-продажи земли, Тимошенко заявила об уходе в оппозицию. И если раньше она мягко советовала Зе-команде, что нужно делать, то теперь тон ЮВТ изменился.

На что в итоге и отреагировал президент. "Страна" разбиралась в новом политическом скандале.

Что говорила Тимошенко

Юлия Владимировна 13 ноября отказалась голосовать за продажу сельскохозяйственной земли. Но закон приняли, а Тимошенко заявила об уходе в оппозицию. И начала критиковать Зе-команду во всю мощь своего драматического таланта.

Особенно показательным стал вчерашний эфир "Свободы слова" на канале ICTV. Там лидер "Батькивщины" обвинила Зе-команду в том, что она сдает Украину иностранцам и транснациональным корпорациям.

Кроме того, она раскритиковала власть за то, что люди, назначенные еще при Порошенко, продолжают возглавлять, к примеру, "Нефтегаз", который, по мнению Тимошенко, грабит Украину и является "коррупционной кормушкой".

"То, что сегодня называется технологией "новые лица", в реальности сохраняет все, что было в последние пять лет: тарифы, нищенскую пенсию и зарплату", - заявила ЮВТ.

Она также заявила, что газотранспортную систему готовят к передаче в управление иностранцам.

После обличительного выступления к Тимошенко обратился экс-нардеп Сергей Лещенко и спросил ее, предлагала ли она новой власти взять в команду ее представителей и назначить их на должности в госкомпаниях Украины.

"На первом этапе, когда только президента выбрали, мы вышли и сказали, что не идем в оппозицию и хотим поддержать нового президента, передать ему весь опыт. Мы передали ему "Новый курс Украины" (программа Тимошенко на президентских выборах - Ред.) и сказали, что мы готовы - и это я при встрече с президентом лично сказала - предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "новый курс" и куда можно привести сегодня не фейковые, а реальные инвестиции", - ответила ЮВТ, уточнив, что после перехода в оппозицию этот вопрос уже не стоит.

Лещенко ответил, что Тимошенко, по его данным, обсуждала с представителями президента Зеленского возможность назначения своего ставленника на Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины. Взамен предлагала поддержку инициатив Зеленского в Раде.

Лидер "Батькивщины" подтвердила, что ее политсила претендовала на эту компанию. "Да, абсолютно! По тюрьмам сидят (руководители зерновой компании - Ред.) за то, что украли предоплату за муку, которую давал Китай. И мы предложили развязать этот кризис, полностью восстановить отношения в этом китайском контракте. И мы предлагали человека, который имеет прекрасные отношения с КНР", - ответила Тимошенко.

Позже у себя в Телеграм Сергей Лещенко добавил, что люди Тимошенко предлагали Зе-команде передать им в управление еще и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Сейчас во главе этого органа власти, оперирующего Чернобыльской зоной и многомиллиардными бюджетами финансовой помощи, находится исполняющий обязанности", - написал экс-нардеп.

Перепалка Зе и Юли

На следующий день после этого эфира президент Владимир Зеленский лично прокомментировал заявления Тимошенко. С его слов выходит, что уже давно лидер "Батькивщины" предлагала ему договорняк.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе.

Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции".

Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда.

Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - написал Зеленский на своих страницах в соцсетях.

В ответ Юлия Владимировна тоже потроллила президента. Намекнув ему о плачевной судьбе ряда украинских президентов.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль...

Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ...

Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино :)".

Заявление президента, довольно невежливое по форме, порождает ряд вопросов.

Во-первых, почему Зе раньше молчал о попытке такого договорняка? Ведь это по сути политическая коррупция с целью получения неправомерной выгоды. Где уголовные дела?

Видна явная взаимосвязь между уходом Тимошенко в оппозицию и сменой риторики президента, который раньше не позволял себе шпилек в адрес ЮВТ. Более того - разделял с ней тяготы предвыборной кампании, будучи, как и она, объектом атак Порошенко и подконтрольного ему госаппарата.

Впрочем, аналогично, как и Тимошенко - которая до недавнего времени не педалировала вопрос сдачи Украины иностранцам и присуствию кадров Порошенко на ключевых должностях.

По мнению Лещенко, причиной разворота Тимошенко стал отказ назначать ее людей в зерновую госкомпанию и агенство по управлению зоной отчуждения.

"После того, как Тимошенко отказали, она воспользовалась поводом закона о земле и перешла в оппозицию", - утверждает бывший депутат.

Как бы там ни было, скандал получается мощный. В том числе и по форме.

В соцсетях многие отметили оскорбительный тон послания Зеленского, где он проехался по фигуре Тимошенко "без сладкого".

Одни посчитали, что этим президент унизил самого себя и подорвал доверие к сути своих обвинений в адрес Тимошенко.

Другие же говорят, что народу нравится, когда президент издевается на "старыми" политиками.

Какой же на самом деле результат скандала можно будет судить по социологическим замерам рейтинга Тимошенко.