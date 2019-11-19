В Украине в четверг, 21 ноября, ожидается существенное снижение температуры. Особенно похолодает на востоке страны, где ожидается ночной мороз до -10 градусов. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в среду, 20 ноября, тепло еще задержится в западных областях Украины, в Одесской области и в Крыму.

"В этих частях Украины дневная температура воздуха составит +10…+15 градусов. Однако остальная территория Украины уже будет закутываться плотно в пуховики и натягивать поглубже шапки на лоб. +2…+8 градусов максимально", - сообщила Диденко и добавила, что осадков серьезных не предвидится. Но наступает тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим до костей холодом. А восточный ветер начнет разгоняться до штормовых порывов.

"В Киеве 20 ноября будет облачно, с туманами и моросью. Ветер восточного направления усилится в дневные часы или скорее под вечер. Температура воздуха в столице едва достигнет +4... +5 градусов", - сообщила синоптик.

Фото: facebook.com

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