Сын президента Беларуси Виктор Лукашенко на Олимпийском собрании избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны (НОК). Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко-младший также исполняет обязанности помощника президента по национальной безопасности. Александр Лукашенко еще не решил, будет ли его сын совмещать обе должности. По его словам, Виктор обеспечивал ему тесный канал связи с силовыми структурами, и его отставка с поста помощника президента будет потерей для государства.

Президент признался, что не выдвигал Виктора на пост первого вице-президента НОК.

"Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался", - рассказал глава государства.

Виктору Лукашенко 43 года. В апреле 2019 года он стал и.о. первого вице-президента НОК и занялся вопросами международного сотрудничества и подготовкой к крупным спортивным мероприятиям.

Президентом НОК Белоруссии является сам Александр Лукашенко.

Как писала "Страна", 17 ноября в Беларуси выбирали новый парламент.

На следующий день в ОБСЕ ожидаемо заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам.