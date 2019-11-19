Сын Бацьки стал вице-президентом белорусского НОК
Сын президента Беларуси Виктор Лукашенко на Олимпийском собрании избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны (НОК). Об этом сообщает "БелТА".
Лукашенко-младший также исполняет обязанности помощника президента по национальной безопасности. Александр Лукашенко еще не решил, будет ли его сын совмещать обе должности. По его словам, Виктор обеспечивал ему тесный канал связи с силовыми структурами, и его отставка с поста помощника президента будет потерей для государства.
Президент признался, что не выдвигал Виктора на пост первого вице-президента НОК.
"Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался", - рассказал глава государства.
Виктору Лукашенко 43 года. В апреле 2019 года он стал и.о. первого вице-президента НОК и занялся вопросами международного сотрудничества и подготовкой к крупным спортивным мероприятиям.
Президентом НОК Белоруссии является сам Александр Лукашенко.
Как писала "Страна", 17 ноября в Беларуси выбирали новый парламент.
На следующий день в ОБСЕ ожидаемо заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам.