Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах, связанных с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщил замглавы российского Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, передает RT.

По его словам, видеоконференция прошла достаточно спокойно. "Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются", - заявил Соколов.

В числе проблемных тем он назвал снижение запасов хамсы и экологические вопросы.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Москвой и Киевом ежегодно, на территории каждой из сторон поочередно. В 2019 году он должен быть подписан на российской территории, однако украинские власти заявили о намерении сделать это дистанционно.

Рыболовство в регионе регулируется двусторонней комиссией.

Как сообщала "Страна", киевлянин подхватил ботулизм после того, как съел вяленую рыбу из киевского АТБ. Госпродпотребслужба обязала управляющего магазином временно приостановить реализацию рыбной продукции - толстолобик вяленый потрошенный и устранить обнаруженные нарушения.

Напомним, что во время патрулирования реки Десенка в речном порту "Киев" полицейские составили протокол на водителя катера, который управлял будучи пьяным.