Экс-президент Украины Петр Порошенко 19 ноября не явился на допрос в Главную военную прокуратуру по "делу Иловайска", назначенный на 10:00. Об этом сообщает УНН.

О том, что пятый президент проигнорировал вызов на допрос, собравшимся у здания прокуратуры рассказала пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко.

Сливко добавила, что Порошенко хочет изложить свои показания в письменной форме.

"Порошенко просит предоставить перечень вопросов, чтобы изложить свои показания собственноручно", - рассказала пресс-секретарь главы ведомства.

Напомним, допрос Порошенко по "делу Иловайска" должен был состояться 15 ноября, но был перенесен на сегодня из-за неявки главы "Европейской солидарности".

Как писала "Страна", вчера стало известно о том, что в ГБР готовятся выдвинуть подозрение Порошенко по делу назначений в Высший совет правосудия.