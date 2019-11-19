В Днепре мужчина погиб в результате взрыва, который прогремел во вторник, 19 ноября, около 06:00, во дворе многоэтажки на улице Гладкова. Услышавшие громкий хлопок местные жители вызвали полицию. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что во дворе полицейские обнаружили изуродованное при взрыве тело мужчины. По предварительным данным, он получил очень серьезные повреждения и погиб в результате взрыва гранаты. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.

В пресс-службе полиции сообщили, что погибшему мужчине было 44 года. По факту случившегося открыто уголовное производство.

Правоохранители склоняются к тому, что мужчина взорвал гранату умышленно, намереваясь покончить с собой. Однако следствие проверит и другие версии.

Фото: dp.informator.ua

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