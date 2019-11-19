Главный внештатный специалист Минздрава РФ, психиатр-нарколог Евгений Брюн сообщил, что в России начали поиск конопли, которая при медицинском использовании не вызовет тяжелых психозов и других побочных эффектов. Об этом передает РИА "Новости".

Как сказал Брюн, исследования находятся на начальном этапе.

"Сейчас проводятся достаточно серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиск тех вариантов каннабиноидов, которые не вызывают вот этих побочных эффектов. Эти исследования в самом начале. Мы не знаем, чем эти исследования закончатся. Поэтому говорить о том, что мы будем использовать коноплю в медицинских целях, тоже не приходится" - сказал психиатр на пресс-конференции в информагентстве "Россия сегодня".

Он отметил, что если при курении табака фиксируют один случай психоза на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев.

"Это очень большая цифра. И психозы тяжелые шизофреноподобные, которые плохо лечатся, по существу, инвалидизируют человека. Поэтому о какой бы то ни было легализации говорить не приходится", - пояснил Брюн.

Он напомнил, что в США, Канаде и некоторых странах Европы дают коноплю в хосписах, чтобы облегчить жизнь больных.

"Спорная история, а может быть, они ускоряют как раз исход", - предположил Брюн.

Использование конопли в медицинских целях активно обсуждают в Украине. Как писала "Страна", в начале октября в "Слуге народа" подготовили законопроект о легализации марихуаны в нашей стране.

Также мы приводили аргументы Ульяны Супрун по поводу того, как хорошо использовать марихуану в медицине.