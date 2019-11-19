На сайте президента Украины появилась электронная петиция экс-народного депутата Украины Надежды Савченко с требованием запретить продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Петиция называется "Президенту Украины наложить вето на все законы о рынке земли до переписи населения Украины и проведения всеукраинского референдума по вопросу земли".

"Сегодня мной была подана электронная петиция к Президенту Украины. Сегодня она прошла проверку и была зарегистрирована на сайте. Петиция получила регистрационный номер 22/078998-еп. Призываю всех украинцев зайти на сайт, зарегистрироваться и поддержать петицию к президенту о запрете рынка земли в Украине до всеукраинского национального референдума", - написала Надежда Савченко в соцсети во вторник, 19 ноября.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

В тексте петиции Савченко озвучены следующие требования:

1) Провести перепись населения Украины.

2) Провести инвентаризацию всех земель Украины.

3) Открыть все геокадастры украинских земель.

4) Провести всеукраинский референдум по земельному вопросу.

5) Разработать законопроект и принять закон о банке земли.

Фото: petition.president.gov.ua

Мы разбирались, как изменит украинское село продажа земли.

Как сообщала "Страна", в Раде 13 ноября поддержали в первом чтении законопроект о рынке земли. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года. В проекте установили правило, по которому до 1 января 2024 года не допускается покупка земли юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Всеукраинский референдум о продаже земли иностранцам может состояться и раньше 2024 года, но только после того, как закон о рынке земли будет принят во втором чтении.

Напомним, что в Зе-команде озвучили варианты предельной концентрации земли в одних руках.

В вопросе голосования по рынку земли в Украине разбиралась Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua