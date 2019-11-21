Сегодня день, когда все православные почитают архангела Михаила - предводителя всех ангелов и покровителя людей от несправедливости, врагов и греховности.

По преданию, именно Михаил первым из числа всех небесных ангелов решительно выступил против растлевающих речей Сатанаила (низверженного на землю в битве). Православные верующие особенно почитают архангела Михаила, именно его называют заступником смертных перед лицом Господа. Он же является проводником, возвещающим "трубным гласом" о страшном суде и выступающим в роли грозного судьи человеческих душ за поступки.

В народе 21 ноября называют Михаилов день. Несмотря на запреты церкви на колдовство, ритуалы и гадания, праздник встречают шумными застольями, с танцами и весельем об окончании поры свадеб и проводят некоторые обряды, сохранившиеся с языческих времен.

Что можно и чего нельзя делать в праздник

Церковные традиции: на архангела Михаила ходят в церковь, молятся о защите от всего лукавого, от дурных помыслов и злого окружения, примирении с врагами, а также об исцелении различных заболеваний.

Молитва Архистратигу Михаилу

Семейные традиции. Праздник иногда называют гостевым. И в честь него устраивают щедрые застолья для гостей и угощают нуждающихся. Считалось, что число гостей в доме говорит о количестве в нем счастья. Сегодня никому не отказывали в помощи и просьбе. К обеду обычно готовили пироги, блюда из мяса, подавали на стол чай с пирогами. Такой пир не считали греховным и расценивали как позволительный перед Филипповским постом, начинавшемся 28 ноября.

Наши предки старались не браться за тяжелую работу в этот день либо за работу из корыстных побуждений. Дурным знаком считались ссоры и сквернословие. Считалось, что зачинщики спора нескоро помирятся.

Гадания и обряды на Михаила



От сглаза . Для того, чтобы защитить дом от злых сил, хозяин с зажженной свечой выходил на порог, говоря следующее: "Архангел Михаил, наш ангел, помоги, в доме счастье сохрани. Чтобы зло не навредило, предотврати напасти и защити от лиха домашний очаг, благослови родных и близких". Свечу после этого тушили и хранили над дверью.

. Для того, чтобы защитить дом от злых сил, хозяин с зажженной свечой выходил на порог, говоря следующее: "Архангел Михаил, наш ангел, помоги, в доме счастье сохрани. Чтобы зло не навредило, предотврати напасти и защити от лиха домашний очаг, благослови родных и близких". Свечу после этого тушили и хранили над дверью. Обряды на суженого . Молодые девушки выбирали себе в спутники самого ловкого и сильного парня. Для этого к празднику варили свиные головы, с которыми проводили нечто вроде спортивного соревнования. Таким образом парней проверяли на сноровку: юноши выстраивались у дома, откуда хозяин бросал в толпу свиные головы. Самым ловким и годным к женитьбе считался тот, кто соберет больше трофеев.

Девушки, которые не вышли замуж до 21 ноября, домой из церкви приносили две свечи. Их зажигали дома, сидя за столом и приговаривая на пламя: "Архангел Михаил, на тебя уповаю, помощи от тебя ожидаю. Ты всем помогаешь, никого не обделяешь. Помоги и мне, рабе Божьей (имя). Пошли мне достойного и доброго жениха. Аминь". После этого свечи тушили и скручивали их между собой, полученный оберег клали под подушку на ночь. А утром запоминали свой вещий сон. В нем был ответ о замужестве. Остатки свечей выбрасывали в реку.

. Молодые девушки выбирали себе в спутники самого ловкого и сильного парня. Для этого к празднику варили свиные головы, с которыми проводили нечто вроде спортивного соревнования. Таким образом парней проверяли на сноровку: юноши выстраивались у дома, откуда хозяин бросал в толпу свиные головы. Самым ловким и годным к женитьбе считался тот, кто соберет больше трофеев. Девушки, которые не вышли замуж до 21 ноября, домой из церкви приносили две свечи. Их зажигали дома, сидя за столом и приговаривая на пламя: "Архангел Михаил, на тебя уповаю, помощи от тебя ожидаю. Ты всем помогаешь, никого не обделяешь. Помоги и мне, рабе Божьей (имя). Пошли мне достойного и доброго жениха. Аминь". После этого свечи тушили и скручивали их между собой, полученный оберег клали под подушку на ночь. А утром запоминали свой вещий сон. В нем был ответ о замужестве. Остатки свечей выбрасывали в реку. Чтобы Домовой из дома не ушел. Утром для домового готовили пряник в виде сердца. Его вместе со стаканом подслащенного молока и хозяйским платком оставляли за печью. В полдень хозяин с конем обходил вокруг дома, а его супруга читала: "Коня оседлали для тебя, дедушка Домовой, прибрали в твой угол угощение. Просим тебя всей семьей, не меняй наш дом на другой. Ведь душа в душу с тобой живем, хозяев лучше уж не сыщешь". После этого проводили на доме полосу дегтем, чтобы защитить дом от зла. Есть второй вариант обряда: домовому оставляли угощение во дворе. А черту проводили дегтем, чтобы он ее не переступал и не убегал.

Избавление от неудач. Просящий надевал белую одежду с красным поясом, причесывался и умывался, у иконы Михаила зажигал свечу и обращался к архангелу со словами: "Михаил, чудо ты сотворишь, от неприятностей наш дом избавишь. Черную полосу с судьбы сотри и удачу в жизнь привлеки. Аминь". Свечку прятали в углу и периодически ее зажигали.

Нельзя было ткать или рубить топором, чтобы не обидеть архангела. Также не мыли в этот день голову, чтобы не "смыть ум". Предки верили, что хороший сон, который приснился в ночь на Михаила, нельзя никому рассказывать, иначе не сбудется.

Также в народе верили, что звук грома говорит о сражении архангела Михаила с чертями. И куда бы не спрятались злые силы, его стрела их найдет везде.

Впрочем, такие верования считаются пережитком язычества.

Погодные приметы. На Михаила обращали внимание на погоду. Считалось, что с 21 ноября начинались зимние дни. И если утром был иней - ждали снежную зиму. А солнечный день предсказывал мороз. Изобилие желудей сулило теплую зиму. А мокрый снег говорил о дождливой весне. Густой туман обычно держался до Николая Чудотворца - 19 декабря. Если день был дождливым - весна будет сухой.