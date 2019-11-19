Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова адвоката ученого Александра Почуева.

По словам защитника, полицеские вовремя заметили неладное и не допустили суицид.

"Что касается сообщений в СМИ о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве между следственными действиями. Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД", - сказал Почуев.

Адвокат отослал журналистов за подробностями к пресс-службе МВД, сотрудники которой осуществляли конвоирование.

"Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого", - добавил Почуев.

К слову, сразу после ареста Соколов рассказал следователям, что планировал покончить с собой, избавившись от тела Ещенко. Он признался, что хотел надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов.

Напомним, историка задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге с отрубленными руками аспирантки, когда он пытался их утопить.