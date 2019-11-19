Известный специалист Луис Энрике возглавит футбольную сборную Испании. Об этом передает газета Mundo Deportivo.

По данным журналистов, Федерация футбола Испании вскоре должна объявить о возвращении Энрике в главную команду страны. Футбольный специалист был вынужден оставить сборную летом прошлого года из-за смерти дочери от тяжелой болезни.

Луис Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. Под его руководством "фуриа роха" сыграла два матча, оба выиграла.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины с Испанией, по предварительным данным, не сыграет.

Как сообщала "Страна", билеты на решающую игру Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов с Аталантой уже поступили в свободную продажу. Футбольная встреча пройдет в Харькове 11 декабря. Начало в 19:55.

Напомним, что Ярослав Ракицкий устал ждать повторного вызова в сборную и решил уйти.