Сегодня, 21 ноября, Украинская православная церковь отмечает день памяти святого архангела Михаила. Еще его называют Михайлов день.

Архангел Михаил - одним из самых почитаемых в христианстве божьих ангелов.

"Страна" рассказывает об истории праздника и почему Михаил стал покровителем Киева. Также мы публикуем молитву и поздравления для Михаила с именинами.

Кто такой архангел Михаил

Церковное предание гласит, что Бог сотворил ангелов, которые подчинялись друг друг в зависимости от иерархии. Самым главным ангелом стал Люцифер. Однако вскоре он загордился этим, перестал выполнять веления Бога и стал провоцировать других ангелов, чтобы они также бунтовали.

Михаил собрал вокруг себя верных ангелов и они начали сражение с падшими ангелами, которых объединил Люцифер. Добрые ангелы победили, а падшие стали в итоге бесами и демонами.

Именно этому архангела Михаила чаще всего изображают с мечом.

Архангел Михаил, убивающий демона

Почему архангел Михаил считается небесным покровителем Киева

Киев - это сердце исторической Руси. Считается, что киевляне часто молились Архангелу Михаилу. И он, в свою очередь, помогал, а именно внес весомый вклад в победу христианства над язычеством.

Когда идол Перуна был сброшен с холмов Днепра в реку, язычники кричали: "Выдыбай наш государь". Идол выдыбал (всплыл) на берег. В итоге это место получило называние "Выдубичи".

В конце-концов идол Перуна утопили, а первый митрополит Киевский Михаил благословил построить на том месте монастырь в честь архистратига Михаила - в знак победы над дьяволом. До сих пор та обитель именуется Выдубицкий.

Выдубицкий монастырь в Киеве

На Майдане Незалежности скульптура архистратига Михаил была установлена в 2002 году. Автор работы - Анатолий Кущ.

Часть киевлян выступали с критикой скульптуры. Мол, у Михаила выраженные половые признаки, тогда как ангелы - бесполые существа. Также считается, что у ангелов короткие крылья, а у Михаила на скульптуре они огромные.

Однако горожане многие любят скульптуру. Также ее с удовольствием фотографирует многочисленные туристы, которые приезжают в столицу Украины.

Скульптура архангела Михаила в центре Киева

Михайлов день - что можно и что нельзя делать

Прихожане Украинской православной церкви, как правило, начинают сегодняшний день с посещения храма.

В частности, можно помолиться Михаилу, попросить о заступничестве - для себя, своей семьи, для Киева и всей Украины. Текст молитвы мы приводим ниже:

Наши предки в Михайлов день накрывали богатые столы. Оставшуюся еду принято раздавать малоимущим.

В этот день очень важно просить прощения и мириться с теми, кого вы обидели или кто обидел вас. Также считается, что на Михайлов день люди опасались врать. Поэтому именно сегодня можно было выведать честные ответы на интересующие вопросы.

День ангела Михаила - поздравления

Помимо прочего, сегодня, 21 ноября, отмечаются именины Михаила.

Михаил – хорошее и доброе имя, берущее свое начало от древнееврейского Михаэль. Оно означает "равный Богу", "подобный Богу".

Ниже мы публикуем картинки и гифки. Ними можно поздравить киевлян с днем святого архангела Михаила, а также своих знакомых и близких Михаилов - с днем ангела.

Поздравления с днем Михаила

День ангела Михаила - открытки

Михаил день ангела - гифки

Михаил - поздравления с днем ангела

С днем ангела Михаила - открытки

Михаил, с днем ангела - поздравления на украинском

Именины Михаила - гиф

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