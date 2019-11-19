Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения в Украине. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Лещенко, в случае покупки земли гражданами РФ будет задействован механизм конфискации.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке земли - Ред.) только через всеукраинский референдум. До этого момента - никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства", - сказал Лещенко.

Он добавил, что санкционную норму четко пропишут в законе.

Также уполномоченный президента отметил, что основателями украинских компаний, имеющих право покупать землю, могут быть только граждане Украины без двойного гражданства, проживающие на территории страны.

В интервью Лещенко напомнил, что, поскольку общество не принимает продажу земли иностранцам, Владимир Зеленский вынесет этот вопрос на референдум.

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