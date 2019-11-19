В Коммунарском районном суде Запорожья таинственным образом исчез компьютер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кража была совершена в период между вечером 16 ноября и 09:00 18 ноября. Пропавший компьютер находился в кабинете судьи. Кроме системного блока, монитора и мышки также исчез судейский знак.

Сейчас полиция проверяет, не были ли украдены другие материальные ценности или важные документы. По факту воровства начато уголовное производство по квалификации "кража".

Как писала "Страна", в конце октября под Киевом воры проникли на дачу главы Верховного суда и украли из сейфа 40 тысяч долларов.

Мы также рассказывали, что в прошлом году в Киеве накануне Дня флага украли флаг Украины со здания Апелляционного суда.