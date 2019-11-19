В бюджетной авиакомпании SkyUp (Украина) решили возобновить рейсы по маршруту Харьков - Париж с 3 апреля 2020 года. Об этом передает "avianews.com" со ссылкой на перевозчика.

Предварительное расписание:

Харьков - аэропорт Бове (70 км от Парижа)

Вылет: 14:10, прилет: 16:55 (вторник, пятница)

Аэропорт Бове (70 км от Парижа) - Харьков

Вылет: 17:55, прилет: 22:15 (вторник, пятница)

Минимальная цена авиабилетов с учетом перевозки только ручной клади: от 2 200 грн в одну сторону (80 евро) и от 4 400 грн в обе стороны (160 евро).

Рейсы Харьков-Париж SkyUp осуществлял с 14 июня по 6 сентября. Сначала они должны были осуществляться дважды в неделю, однако SkyUp сократил частоту до одного рейса в неделю, объяснив это коммерческими причинами.

Как сообщала "Страна", SkyUp Airlines с 30 марта 2020 года запустит прямые рейсы из Киева в итальянский Бари. Там в храме расположены мощи Святого Николая. Рейсы намерены осуществлять два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Также SkyUp запустил авиарейсы из аэропорта Харьков в Тбилиси.