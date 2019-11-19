Президент Украины Владимир Зеленский подверг ироничной критике главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Об этом глава государства написал в cвоем Telegram-канале.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе.

Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции".

Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда.

Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - написал Зеленский.

Фото: Telegram

Ранее "Страна" сообщала, что Тимошенко закрыла глаза, когда Власенко стал за ее спиной.

Так же мы рассказывали, что часть средств партий Тимошенко и Ляшко конфискуют.