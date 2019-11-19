АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк") объявил конкурс на пост председателя правления. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Конкурс стартовал в соответствии с решением Наблюдательного совета от 15 ноября 2019 года. Уже начат прием документов от претендентов на участие в конкурсном отборе на должность председателя правления банка.

Желающие участвовать в конкурсе должны до 18:00 2 декабря 2019 года предоставить пакет документов в компанию по подбору персонала Odgers Berndtson (ООО "Телент Эдвайзорс") .

Ранее "Страна" писала, что еще до объявления конкурса стала известна инсайдерская информация о его победителе. Вероятно, место арестованного Александра Гриценко займет Евгений Мецгер, который сейчас занимает пост заместителя председателя правления "Укргазбанка".

Напомним, Гриценко задержали 16 ноября. Мы подробно рассказывали, что известно об арестованном главе "Укрэксимбанка".