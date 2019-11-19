Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемым поступившее от "Газпрома" предложение о новом контракте на транзит газа по Украине.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было определено, оно неприемлемо для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год про пользование украинской газотранспортной системой", - сказал Оржель в эфире ICTV.

Алексей Оржель выразил надежду на продолжение переговоров.

Видео: Телеканал ICTV

Как сообщала "Страна", время "Ч" на газовом рынке все ближе, а вопрос с транзитом российского газа по-прежнему открыт. Очередной раунд переговоров на эту тему, который прошел 28 октября в Брюсселе еще больше запутал ситуацию.

Напомним, что Киев пока отказывается привязать к трехсторонним переговорам (ЕС, Россия и Украина) по транзиту газа вопросы о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В ЕС рассчитывают на личный разговор о газе между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на встрече в Нормандском формате 9 декабря.

В вопросе транзита газа разбиралась Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua