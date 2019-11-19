Министр Оржель назвал неприемлемыми предложения "Газпрома" по транзиту газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемым поступившее от "Газпрома" предложение о новом контракте на транзит газа по Украине.
"Давайте откровенно. Это предложение, которое было определено, оно неприемлемо для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год про пользование украинской газотранспортной системой", - сказал Оржель в эфире ICTV.
Алексей Оржель выразил надежду на продолжение переговоров.
Видео: Телеканал ICTV
Как сообщала "Страна", время "Ч" на газовом рынке все ближе, а вопрос с транзитом российского газа по-прежнему открыт. Очередной раунд переговоров на эту тему, который прошел 28 октября в Брюсселе еще больше запутал ситуацию.
Напомним, что Киев пока отказывается привязать к трехсторонним переговорам (ЕС, Россия и Украина) по транзиту газа вопросы о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом".
В ЕС рассчитывают на личный разговор о газе между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на встрече в Нормандском формате 9 декабря.
В вопросе транзита газа разбиралась Олеся Медведева:
Видео: youtube.com/Страна.ua